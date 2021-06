Nichts geht mehr auf Neckar: Schifffahrt eingestellt

30.06.2021, 08:21 Uhr | dpa

Dunkle Gewitterwolken sind am Nachthimmel über einer Wiese zu sehen. Foto: Tobias Hartl/vifogra/dpa (Quelle: dpa)

Nach den heftigen Gewittern von Dienstag bleibt die Schifffahrt auf dem Neckar eingestellt. Bereits seit Montagnacht geht auf dem Neckar nichts mehr, weil der Wasserstand durch die starken Niederschläge innerhalb kurzer Zeit angestiegen ist und weiter hoch bleibt. Derzeit liege der Pegelstand zum Beispiel bei Plochingen bei 2,50 Metern. Er müsse aber 1,60 Meter erreichen, um eine sichere Schifffahrt zu garantieren, sagte Johanna Reek, die Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Baden-Württemberg, am Mittwochmorgen in Stuttgart.

Der Pegelstand entspricht nicht der vollen Wassertiefe des Neckars. Bei einem Pegelstand von 1,60 Meter misst die Wassertiefe laut Amt etwa 2,80 Meter.

Zwar seien die Wasserstände am Dienstag zunächst gesunken, sie hätten aber nach den Gewittern am Nachmittag erneut zugenommen, sagte Reek. Im Stuttgarter Raum sei nicht mit einem Neustart für die Schifffahrt im Laufe des Mittwochs zu rechnen, am unteren Neckar bei Heilbronn könne das dagegen möglich sein.

Am Neckar ist Trockenheit kein Problem, weil der Fluss durch Schleusen gestaut wird, wie Reek erläuterte. So könne eine Wassertiefe von mindestens 2,80 Metern permanent garantiert werden. Bei Hochwasser hingegen sei dies nicht möglich.