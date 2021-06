Halle (Saale)

Zahl der Arbeitslosen in Thüringen im Juni weiter gesunken

30.06.2021, 10:16 Uhr | dpa

Der Arbeitsmarkt in Thüringen erholt sich weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Juni um 2800 im Vergleich zum Mai auf 62.100, wie die Landesarbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Dabei spielten auch Saisoneffekte eine Rolle, hieß es. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Erwerbslosenzahl zurück - um 8500. Die Arbeitslosenquote - im Mai noch bei 5,9 Prozent - ging auf 5,6 Prozent zurück. Dies ist laut Agentur der niedrigste Wert in Ostdeutschland. Allerdings lag die Zahl der Arbeitslosen noch über dem Vorkrisenniveau, im Juni 2019 waren 5400 Arbeitslose weniger gemeldet als in diesem Jahr.