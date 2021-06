Magdeburg

Wasserstände an Bode, Nebenflüssen und Ilse steigen

30.06.2021, 13:21 Uhr | dpa

Für die kleinen Flüsse im Harz wird vor rasch steigenden Wasserständen gewarnt. Teils länger anhaltende starke Niederschläge mit Mengen zwischen 30 und 60 Liter je Quadratmeter in sechs Stunden und auch mehr seien am Mittwoch zu erwarten, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt mit. Der Wasserstand von Bode, Ilse und Holtemme könnte rasch ansteigen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass an den Pegeln Ilsenburg, Hoppenstedt, Steinerne Renne und Mahndorf die Alarmstufe eins erreicht werde. Die Alarmstufe eins ist die niedrigste von vier.