Kreuzau

Diebe stehlen 38 Schafe von Weide bei Kreuzau

30.06.2021, 16:41 Uhr | dpa

Unbekannte haben 38 Schafe von einer Weide in der Nähe von Kreuzau in der Eifel gestohlen. Neben den Tieren seien auch die Elektrozäune und ein Weidezaungerät entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tierhalterin hatte ihre Schafe demnach zuletzt am Montagmorgen gesehen. Als sie Dienstagnachmittag zur Weide zurückkehrte, waren die Schafe verschwunden, hieß es in der Mitteilung. Hinterlassen hatten die Diebe demnach nur ein paar Reifenspuren.