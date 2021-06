Groß Laasch

Auto überschlägt sich bei Starkregen auf A14: Zwei Verletzte

30.06.2021, 18:03 Uhr | dpa

Die örtlich starken Regenfälle haben am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern auch den Straßenverkehr erheblich beeinflusst. So ging am frühen Nachmittag über der Autobahn 14 südlich von Schwerin ein Platzregen nieder. Dabei verlor ein Autofahrer zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Ludwigslust die Kontrolle über das Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und sich überschlug. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden der Fahrer leicht, sein Beifahrer schwer verletzt. Beide Insassen seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Für die Bergung des Unfallautos musste die rechte Fahrspur in Richtung Brandenburg zeitweilig gesperrt werden.