Koblenz

Tierische Schwarzfahrerin: Husky-Hündin fährt alleine Bahn

30.06.2021, 21:44 Uhr | dpa

Mit einer "Schwarzfahrerin" der besonderen Art hat es die Bundespolizei in Rheinland-Pfalz zu tun gehabt. Dort war eine Husky-Hündin alleine mit einer Regionalbahn unterwegs. Das Tier sei am Samstag allein in einem Zug zwischen Kruft und Koblenz gewesen und von einer Zugbegleiterin gemeldet worden, teilte die Bundespolizei in Trier am Mittwoch mit. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.

Die Beamten nahmen das Tier am Hauptbahnhof Koblenz in Obhut, die Suche nach dem Besitzer verlief zu Beginn erfolglos. Erst nach der Auslesung des Chips und mithilfe von sozialen Medien konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden, wie es hieß. Er konnte seinen Vierbeiner letztlich nach der "Schwarzfahrt" wieder mit nach Hause nehmen, wie es in der Mitteilung hieß.