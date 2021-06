Freital

Internet-Sicherheit: Seehofer besucht Bundesbehörde

01.07.2021, 01:03 Uhr | dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich am Donnerstag in Freital über den Aufbau des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) informieren. Freital bei Dresden ist der erste Standort der Behörde außerhalb von Bonn. 2019 hatten hier zunächst drei Beschäftigte die Arbeit aufgenommen. Perspektivisch sollen 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Seehofer wird bei seinem Besuch unter anderem von BSI-Präsident Arne Schönbohm und dem sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU) begleitet. Die Aufgaben des BSI reichen von der Abwehr von Cyber-Angriffen über Beratungen bis hin zur Zertifizierung.