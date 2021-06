Weimar

Programm für Weimarer Kunstfest wird vorgestellt

01.07.2021, 01:03 Uhr | dpa

In etwa zwei Monaten startet das Kunstfest Weimar. Am Donnerstag stellen die Organisatoren ihre Programmpläne für das diesjährige Sommerfestival vor. Elemente daraus waren bereits kürzlich präsentiert worden, darunter als ein Höhepunkt die Aufarbeitung des Münchner NSU-Prozesses für das Theater. In der 17-tägigen Serie soll das Verfahren gegen die aus Jena stammende Rechtsterroristin Beate Zschäpe und drei Mitangeklagte vor dem Oberlandesgericht München nachgestellt werden. Das Kunstfest beginnt am 25. August und läuft bis zum 11. September. Es ist Thüringens wichtigstes Festival für zeitgenössische Kunst.