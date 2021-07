Hasbergen

Zwei Ranger sollen künftig im Kreis Osnabrück unterwegs sein

01.07.2021, 02:31 Uhr | dpa

Die beiden ersten hauptamtlichen Ranger im Osnabrücker Land sollen heute (11 Uhr) in der Gemeinde Hasbergen vorgestellt werden. Wie der Landkreis mitteilte, sollen sie beratend und steuernd tätig sein. Zu den Aufgaben gehört demnach, in der Region unterwegs zu sein und Menschen über Naturschutz zu informieren.

Auch in anderen Gegenden sind Ranger im Einsatz - etwa im Biosphärenreservat in der niedersächsische Elbtalaue, im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und im Nationalpark Harz. Die Fortbildung zum Ranger richtet sich an Menschen mit Vorkenntnissen in naturnahen Berufen etwa im Bereich Land- oder Forstwirtschaft oder Gärtnerei. Die Prüfung zum Natur- und Landschaftspfleger oder zur Natur- und Landschaftspflegerin ist bundesweit einheitlich geregelt.