Rosbach vor der Höhe

Sattelzugfahrer fährt auf A5 in Mittelleitplanke

01.07.2021, 09:14 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 5 bei Bad Homburg (Hochtaunuskreis) in Richtung Kassel von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Starkregen und eine überhöhte Geschwindigkeit hatten ersten Erkenntnissen zufolge zu dem Unfall geführt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der junge Mann blieb demnach unverletzt. Bei dem Unfall in der Nacht entstand der Polizei zufolge "ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich". Sowohl der Sattelzug als auch die Leitplanke wurden demnach stark beschädigt.