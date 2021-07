Schönefeld

Toter bei Arbeitsunfall auf Baustelle

01.07.2021, 15:35 Uhr | dpa

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa (Quelle: dpa)

Ein 20 Jahre alter Bauarbeiter ist auf einer Baustelle für ein Büro- und Geschäftsgebäude in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) tödlich verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Mann mehrere Meter tief in einen Schacht gestürzt, teilte die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mit. Wiederbelebungsversuche von Mitarbeitern und Rettungskräften blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Unfallursache ermittelt das Landesamt für Arbeitsschutz.