Aue-Bad Schlema

Erzgebirge Aue gewinnt Testspiel gegen Bamberg mit 5:0

01.07.2021, 20:55 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen den Fünftligisten FC Eintracht Bamberg siegte die Mannschaft von Trainer Aliaksei Shpileuski am Donnerstag mit 5:0 (1:0). Jan Hochscheidt (13. Minute), Dimitrij Nazarov (60., 62./Foulelfmeter), Antonio Jonjic (73.) und Ben Zolinski (77.) erzielten die Tore.

Shpileuski brachte neben den vier Neuzugängen Anthony Barylla, Nicolas Kühn, Ramzi Ferjani und Soufiane Messeguem auch Probespieler Meris Skenderovic sowie einige Nachwuchsspieler zum Einsatz. Zur Pause wechselte Aues Trainer sein Team komplett durch.

Am Samstag nimmt der FC Erzgebirge an einem Turnier in Auerbach teil. Dort treffen die "Veilchen" auf Gastgeber und Regionalligist VfB Auerbach sowie die zweite Mannschaft von Greuther Fürth.