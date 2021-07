Bersenbrück

Anglerverband Niedersachsen setzt Jungaale aus

02.07.2021, 03:33 Uhr | dpa

Der Weg für Aale von der Nordsee in die Binnengewässer wird für die Tiere immer schwieriger - daher setzt der Anglerverband Niedersachsen am Freitag (ab 09.15 Uhr) in drei Orten Jungaale in die Gewässer aus. Im Zuge des niedersächsischen Aalförderungsprogramms werden jährlich Jungtiere in Frankreich gefangen und per Lastwagen nach Niedersachsen gebracht. Dort setzen Mitglieder der örtlichen Anglervereine die Fische in den lokalen Gewässern aus. Am Freitag werden in den Landkreisen Osnabrück und Diepholz sowie am Samstag im Kreis Cuxhaven Gewässer wieder mit Jungtieren besetzt.