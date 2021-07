Offenbach am Main

Wetter beruhigt sich zum Wochenende: Es wird sehr warm

02.07.2021, 05:29 Uhr | dpa

Gummistiefel und Regenschirme können am Wochenende wohl wieder im Schrank verschwinden. Nach Starkregen und Gewittern beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach gibt es am Freitag südlich von Berlin stellenweise Regen. Sonst soll es aber meist trocken bleiben und Aufheiterungen geben. Am Samstag wird es heiter bis wolkig und 24 bis 26 Grad warm. Der Sonntag dreht dann noch einmal auf: Es soll sehr warm werden mit Werten bis 29 Grad.