Panketal

Vollsperrung auf Abschnitt der A10 wegen Brückenarbeiten

02.07.2021, 05:32 Uhr | dpa

Die Autobahn 10 wird im Berliner Norden von diesem Freitagabend (22.00 Uhr) an gesperrt. Grund sind Arbeiten an einer Brücke. Beide Richtungsfahrbahnen im Bereich des Autobahndreieckes Pankow sind bis zum Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) nicht befahrbar, wie das Unternehmen Havellandautobahn mitteilte. Es gebe eine Umleitungsstrecke, die ausgeschildert sei. Hintergrund ist der sechsstreifige Ausbau der A10 - eine viel befahrene Verkehrsachse.

Betroffen ist der Bereich am Dreieck Pankow in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) sowie die Strecke zwischen Dreieck Pankow und Barnim in Fahrtrichtung Rostock.