Viernheim

Unbekannte sprengen einen Geldautomaten in Einkaufszentrum

02.07.2021, 06:24 Uhr | dpa

Nach einer Geldautomatensprengung in einem Einkaufszentrum in Viernheim haben Einsatzkräfte zeitweise mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern gefahndet. Drei Unbekannte mit Kapuzenshirts sollen am frühen Freitagmorgen in einem Wagen auf die Autobahn geflüchtet sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Einkaufszentrum, wo sie den Automaten sprengten. Dieser wurde durch die Detonation stark beschädigt, auch an den umliegenden Geschäften entstand ein Sachschaden. Ob die Täter Geld erbeuteten, war am Freitag zunächst unklar. Die Suche nach ihnen dauerte an.