Magdeburg

Bis zu 29 Grad am Wochenende in Sachsen-Anhalt

02.07.2021, 06:27 Uhr | dpa

Das Wochenende steht vor der Tür und in Sachsen-Anhalt können Gummistiefel und Regenschirm zu Hause gelassen werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Freitag meist noch eine dicke Wolkendecke am Himmel geben, zwischen Harz und Fläming seien vereinzelt Schauer möglich. Im weiteren Tagesverlauf lockert es sich vermehrt im Norden der Region auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 21 bis 24 Grad.

Für den Samstag erwarten die Meteorologen keinen Regen. Zudem sollen es sommerlich-warme 24 bis 27 Grad werden, nur im Harz wird es mit 20 bis 23 Grad etwas kühler als anderenorts in Sachsen-Anhalt. Für Sonntag rechnen die Wetterexperten mit Werten zwischen 26 und 29 Grad, im Harz zeigt das Thermometer maximal 20 bis 26 Grad an.