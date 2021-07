Ludwigsburg

Ludwigsburger Basketballer verlängern mit Radebaugh

02.07.2021, 11:29 Uhr | dpa

Jonah Radebaugh wird auch in der kommenden Saison für die MHP Riesen Ludwigsburg auf das Parkett gehen. Das gab der Basketball-Bundesligist am Freitag bekannt. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der US-Amerikaner für die Schwaben durchschnittlich 6,7 Punkte pro Partie. Vor dem 24 Jahre alten Guard hatten bereits Lukas Herzog, Johannes Patrick, Jordan Hulls und Jonas Wohlfarth-Bottermann ihre Verträge bei den Riesen verlängert.