Neuruppin

Letzte Station: Boateng wird Karriere bei Hertha beenden

02.07.2021, 14:40 Uhr | dpa

Neuzugang Kevin-Prince Boateng wird seine Karriere beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beenden. "Das ist definitiv meine letzte Station. Egal, wie lange es geht", sagte der 34 Jahre alte Angreifer in einer Gesprächsrunde in Neuruppin am Freitag. Boateng war in der vorigen Woche ablösefrei vom AC Monza nach Berlin gekommen und hat zunächst einen Vertrag über eine Spielzeit erhalten.

Nach 13 Vereinen in den letzten 14 Jahren sei er müde von den ganzen Wechseln. "Gefühlt habe ich alle sechs Monate den Verein gewechselt. Das schlaucht auch", sagte Boateng, der auch nach der aktiven Karriere in der deutschen Hauptstadt bleiben will. Allerdings habe er durch seine vielen Vereine in Italien, Spanien und der Türkei viele Sprachen gelernt und Erfahrungen gemacht, die der ehemalige Nationalspieler von Ghana nun weitergeben möchte.

Boateng ist angetan von der jungen Berliner Mannschaft mit vielen Talenten. "Aber Talent reicht nicht. Was den Jungen manchmal fehlt, sind der Willen und die Leidenschaft", sagte Boateng. Er habe diese Erfahrung auch erst gemacht, nachdem er sein Bad-Boy-Image abgelegt habe. Bei den jüngeren Spielern glaubt Boateng an eine andere Entwicklung und schnellen Erfolg. "Die jungen Wilden heute gibt es nicht mehr. Die sind alle nicht so verrückt wie wir", sagte Boateng, der Berlin 2007 nach seiner fußballerischen Ausbildung bei Hertha verlassen hatte und zu Tottenham Hotspur gewechselt war.