Reichelsheim (Odenwald)

Zwei Verletzte bei Unfall mit selbstgebauter Seifenkiste

03.07.2021, 08:39 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer selbstgebauten Seifenkiste hat es in Reichelsheim (Odenwaldkreis) zwei Verletzte gegeben. Zwei 20-Jährige sowie eine 19 Jahre alte Frau hatten am Freitagabend in einer Kurve die Kontrolle über ihr Gefährt verloren und sich überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden sie aus der Seifenkiste geschleudert. Zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.