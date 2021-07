03.07.2021, 10:39 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Friedberg in der Wetterau ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 31-Jährige sei in der Nacht zum Samstag mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Norden an einer Baustelle gegen Schutzplanken geprallt, teilte die Polizei mit. Das Auto kippte um, touchierte weitere Leitplanken und kam erst nach 200 Metern zum Liegen. Laut Polizei war der Fahrer zum Unfallzeitpunkt vermutlich nicht angeschnallt.