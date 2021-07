Gießen

Gießens Spielmacher-Talent Köpple wechselt nach Nürnberg

03.07.2021, 11:17 Uhr | dpa

Point Guard Tim Köpple verlässt nach drei Jahren die Gießen 46ers. Der 20-Jährige zieht nach Angaben des Basketball-Bundesligisten vom Samstag eine Vertragsoption und wechselt in die ProA zu den Nürnberg Falcons. Der gebürtige Ulmer entwickelte sich in Gießens Farmteam in der 2. Bundesliga und bestritt zuletzt auch acht Einsätze im Profiteam.