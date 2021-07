Obermaiselstein

Motorradfahrer über 30 Meter von Gebirgspass abgestürzt

03.07.2021, 18:52 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist 30 bis 40 Meter tief in einen Tobel gestürzt. Der Mann kam am Samstag in einer Kurve von der Straße ab. Wie die Polizei mitteilte, fiel er am Riedbergpass in der Nähe von Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) samt Motorrad in die Tiefe. Er wurde dabei schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.