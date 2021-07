Schwäbisch Hall

Wahl in Schwäbisch Hall: Langjähriger OB tritt ab

04.07.2021, 01:23 Uhr | dpa

In Schwäbisch Hall wird heute ein Nachfolger für den langjährigen Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim gesucht. Bereits seit 1997 hatte der SPD-Politiker das Amt in der 41 000-Einwohner-Stadt nordöstlich von Stuttgart inne und tritt nun nicht mehr an.

Sieben Kandidaten wollen Pelgrim, der sich im Herbst 2020 wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten musste, auf seinem Posten nachfolgen. Das Verfahren gegen den OB wurde gegen Geldauflage letztlich eingestellt. Zu den Bewerbern gehören unter anderen der CDU-Politiker Simon Michler, derzeit Bürgermeister der Gemeinde Edingen-Neckarhausen im Rhein-Neckar-Kreis, und die Pfarrerin Kathinka Kaden (Grüne). Zudem treten die Unternehmerin Sarah Holczer für die SPD und der FDP-Politiker Daniel Bullinger, Bürgermeister der Gemeinde Oberrot im Kreis Schwäbisch Hall, an.

Zu den weiteren Bewerbern zählen Andreas Baum (Die Basis) sowie der Friseurmeister Alexander Keys und der DJ Henning Lenz. Sollte keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit erlangen, gibt es am 18. Juli eine Neuwahl.