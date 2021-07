Reuth

Drei Verletzte bei Autounfall in Reuth

04.07.2021, 08:56 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Reuth (Kreis Vulkaneifel) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann war am Samstagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall kippte der Wagen der Autofahrerin auf die Seite. Sie und ihr 50-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.