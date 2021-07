Hamm

Drei Schwerverletzte bei Autounfall in Hamm

04.07.2021, 09:07 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Hamm sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger war am Samstagabend beim Abbiegen mit seinem Auto gegen einen anderen Wagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann und sein mitfahrendes zehnjähriges Kind sowie der 30 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht.