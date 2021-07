Altefähr

Wittenbergerin ist Schnellste beim Sundschwimmen

04.07.2021, 12:21 Uhr | dpa

Bei einem Schwimmwettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern ist die 23-jährige Tina Kehlitz aus Wittenberg die schnellste Frau gewesen. Beim Sundschwimmen erreichte sie in 35 Minuten und 53 Sekunden das Ziel, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Sonntag mitteilte. Sie lag den Angaben nach auch beim Wettbewerb 2019 vorne.

Insgesamt 492 Männer und Frauen waren am Samstag gestartet. Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr fand der Wettkampf zwischen Rügen und Stralsund nun wieder statt. 473 Teilnehmer hätten das Ziel erreicht, sagte der Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Thorsten Erdmann. Schnellster Schwimmer war der 25-jährige Tom Maron aus Bremen. Er brauchte 32 Minuten und 55 Sekunden.

Unter den Pandemie-Bedingungen hätten 650 Schwimmer zugelassen werden können. Wegen des dunstigen Wetters und Nieselregens hätten aber einige Teilnehmer abgesagt. Die Lufttemperatur betrug nach Angaben von Erdmann 20 Grad, die Wassertemperatur 19 Grad. Die Schwimmer starteten wegen der Corona-Auflagen nicht gemeinsam, sondern in Etappen. Die 2300 Meter lange Strecke über den Strelasund führte in einer Bojengasse quer durch das Fahrwasser nach Stralsund. Das Sundschwimmen zwischen Rügen und Stralsund gibt es seit 1965.