Lübeck

Mann tot aus Kanal-Trave in Lübeck geborgen

04.07.2021, 12:29 Uhr | dpa

Ein etwa 30 Jahre alter Mann ist in Lübeck tot aus dem Wasser geborgen worden. Der Mann ging am Samstagabend in der Nähe der Mühlentorbrücke in der Kanal-Trave schwimmen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Stand-Up-Paddler hätten ihn aus dem Wasser nicht mehr auftauchen sehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Tauchergruppe der Feuerwehr, die DLRG und die Wasserschutzpolizei waren vor Ort, um nach dem Vermissten zu suchen. Nach etwa eineinhalb bis zwei Stunden wurde er aus dem Wasser geborgen.

Warum der Mann nicht mehr auftauchte, war zunächst unklar. Baden sei in dem Bereich verboten, hieß es. Die Wasserschutzpolizei hatte während des Einsatzes die Bundeswasserstraße vorübergehend für den Schiffsverkehr gesperrt.