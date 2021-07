Freimersheim (Pfalz)

Zeuginnen und Reifenplatzer stoppen Trunkenheitsfahrt

04.07.2021, 13:54 Uhr | dpa

Zwei Zeuginnen und ein Reifenplatzer haben in der Pfalz die Fortsetzung einer Trunkenheitsfahrt verhindert. Am Samstagabend meldeten zwei 34 und 59 Jahre alte Frauen der Polizei, sie hätten einen augenscheinlich Betrunkenen beim Einsteigen in sein Auto beobachtet. Der Mann sei von Freimersheim in Richtung Altdorf gefahren. Die beiden Frauen verfolgten ihn und hielten mit dem Handy eine entsandte Streife auf dem Laufenden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei Altdorf platzte dem Autofahrer ein Reifen.

Die Beamten kontrollierten den Mann auf einem Parkplatz. Der 51-Jährige aus dem Raum Mannheim hatte einen Alkoholwert von 2,59 Promille. Die Polizisten kassierten seinen Führerschein ein, erstatteten Strafanzeige und bedankten sich bei den Zeuginnen aus dem Raum Schönau.