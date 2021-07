Offenbach am Main

Zum Wochenstart klingen Unwetter ab: Dienstag sonniger

04.07.2021, 14:07 Uhr | dpa

Der Sonntag hat den Menschen in NRW erneut die Gefahr von Unwettern gebracht. Am Mittag gab der Deutsche Wetterdienst erste Warnungen der Stufe 3 heraus, östlich von Dortmund wurde auch vor extremem Unwetter der Stufe 4 gewarnt. Dort sollten heftige Gewitter niedergehen mit Starkregen und punktuellen Wassermengen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in der Stunde. Dazu sagten die Experten stürmische Böen mit Hagel voraus.

In der Nacht zu Montag sollte es demnach verbreitet weiter regnen, dann aber sollten die Gewitter nachlassen. Der Dienstag wird dann wieder sonniger und trocken. Mit Schauern zwischendurch muss aber weiterhin die ganze Woche über gerechnet werden.