Langen (Hessen)

Neue Woche beginnt mit Schauern und Gewitter

05.07.2021, 08:07 Uhr | dpa

Zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter in Hessen unruhig mit Schauern, Gewittern und kräftigem Wind. Dabei dürfte es nur mäßig warm werden. Am Montagnachmittag muss in Nordhessen vereinzelt mit Gewittern gerechnet werden, die örtlich auch Starkregen und Böen mit sich bringen können, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Für Dienstag erwarten die Meteorologen dann ein Regenband mit Schauern, das weitere Gewitter im Gepäck haben könnte. Auch dann sind teils Starkregen und vereinzelte Sturmböen möglich.