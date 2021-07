Mörfelden-Walldorf

Gewaltverbrechen in Mörfelden-Walldorf: Hintergründe unklar

05.07.2021, 11:19 Uhr | dpa

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einem Gewaltverbrechen mit einem toten 19-Jährigen und dessen schwer verletzten Vater in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) sind die Hintergründe der Tat noch unklar. "Wir können aktuell kein Szenario ausschließen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag. Der 46 Jahre alte Vater sei operiert worden und habe noch keine Angaben machen können. Die 37-jährige Mutter und Ehefrau, die am Sonntagmorgen die Einsatzkräfte informierte, sei keine Augenzeugin gewesen. Die Obduktion habe ergeben, dass der 19-Jährige mit einem Gegenstand erschlagen wurde. Ob es zu einem Streit zwischen Vater und Sohn kam oder ob möglicherweise ein Dritter beteiligt war, sei unklar.