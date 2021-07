Mockrehna

Nordsachse fährt seit über 35 Jahren ohne Führerschein Auto

05.07.2021, 15:54 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Mann aus Nordsachsen ist seit mehr als 35 Jahren ohne gültigen Führerschein Auto gefahren. Der Mann sei bereits im Juni in Mockrehna kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag in Leipzig mit. Wie sich herausgestellt habe, sei der Mann mehrmals in der Woche mit seinem Auto zur Arbeit gefahren und habe es auch für weitere private Fahrten genutzt, obwohl er nur eine im Jahr 1985 ausgestellte DDR-Fahrerlaubnis für Mopeds und Traktoren besessen habe. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.