Anröchte

Fünf Verletzte bei Unfall auf A44

06.07.2021, 06:34 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 44 sind in Anröchte (Kreis Soest) in der Nacht zum Dienstag fünf Menschen verletzt worden. Ein Mensch erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, die anderen seien leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen in Dortmund sagte. Bei dem Unfall in Fahrtrichtung Kassel seien drei Autos sowie ein LKW beteiligt gewesen. Nähere Hintergründe und der Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.