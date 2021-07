Lohr am Main

Mann löst mit Plastikschwert Polizeieinsatz aus

06.07.2021, 17:30 Uhr | dpa

Mit einem vermeintlichen Samuraischwert in der Hand hat ein Mann in der Fußgängerzone von Lohr am Main für Aufregung gesorgt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten am Dienstagmittag gesehen, wie der dunkel gekleidete 23-Jährige mit einer echt aussehenden Waffenattrappe durch die Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ging, teilte die Polizei mit.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann, fanden ihn schließlich und nahmen ihn in Gewahrsam. Schließlich stellte sich heraus, dass der Mann lediglich Kampfsport betreibt und mit der Schwertattrappe aus Plastik auf dem Weg zum Training war. Dass er mit der vermeintlichen Waffe viele Menschen in Angst versetzte, sei dem 23-Jährigen nicht bewusst gewesen.