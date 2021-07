Jena

Jenoptik verkauft Bereich Kristallzucht

06.07.2021, 17:52 Uhr | dpa

Der Jenoptik-Bereich Kristallzucht in Eisenach wechselt den Besitzer. Er wurde an die Hellma Materials GmbH in Jena verkauft, wie die Jenoptik AG am Dienstag mitteilte. Der neue Eigentümer übernehme alle 25 Arbeitnehmer und führe die Geschäfte weiter. Die Übernahme stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Zustimmung, die in den kommenden Wochen erwartet werde. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Hellma Materials sei auf synthetische Kristalle und optische Keramiken für verschiedene Anwendungen spezialisiert. In Eisenach würden Rohteile aus optischem Germanium und Silizium hergestellt, die Ausgangsmaterial beispielsweise für Infrarot-Optiken seien. Mit dem Verkauf setze Jenoptik seine Strategie fort, sich auf optische Anwendungen zu konzentrieren, erklärte Vorstandschef Stefan Traeger.