VfB Stuttgart gewinnt ersten Saison-Test mit 10:1

06.07.2021, 20:05 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga beim FSV Hollenbach locker mit 10:1 (4:0) gewonnen. Die Schwaben gingen am Dienstag durch ein Eigentor des baden-württembergischen Verbandsligisten in der 14. Minute in Führung. Danach gelang Mo Sankoh (17./86.) und Philipp Förster (49./Foulelfmeter, 59.) jeweils ein Doppelpack. Die weiteren VfB-Tore erzielten Hamadi Al Ghaddioui (20./Foulelfmeter), Naoui Ahamada (39.), Alou Kuol (69.), Pascal Stenzel (75.) und Philipp Klement (90.).