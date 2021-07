Meiningen

Aufgelockerter Himmel und Regenpause in Thüringen

07.07.2021, 07:03 Uhr | dpa

Der Mittwoch startet in Thüringen mit bedecktem Himmel und Regen. Besonders vom Vogtland bis ins Altenburger Land bleibt es am Vormittag zunächst regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Im Tagesverlauf zieht die Wolkendecke etwas auf, und die Schauer lassen nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad in tieferen Lagen und 18 bis 21 Grad im Bergland. Auch in der Nacht bleibt es überwiegend trocken bei Tiefstwerten zwischen 17 und 13 Grad.

Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 24 Grad. Erst am Nachmittag kann es erneut zu Schauern und Gewittern kommen.