Hebertsfelden

200.000 Euro Schaden bei Brand einer Forstmaschine

07.07.2021, 07:05 Uhr | dpa

Beim Brand einer großen Forstmaschine in Niederbayern ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte zunächst ein Arbeiter Rauch im Motorraum des sogenannten Harvesters entdeckt. Wenig später ging die Maschine, die für die Holzernte in einem Wald bei Hebertsfelden (Landkreis Rottal-Inn) eingesetzt worden war, in Flammen auf. Der 26 Jahre alte Forstarbeiter blieb unverletzt. Die Ursache des Brandes am Dienstag war den Angaben nach ein technischer Defekt. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 200.000 Euro.