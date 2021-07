Burghaun

Lkw beschädigt Brücke: B27 bei Burghaun voll gesperrt

07.07.2021, 07:37 Uhr | dpa

Nach einem Unfall ist die Bundesstraße 27 bei Burghaun (Landkreis Fulda) voll gesperrt. Ein Lkw mit einem Bagger sei am Mittwochmorgen unter eine Brücke gefahren und dabei hängen geblieben, teilte die Polizei mit. Dabei sei die Brücke beschädigt worden. Wann die Sperrung in beiden Richtungen aufgehoben wird, war zunächst unklar. Die Landstraße 3433 in der Ortslage Burghaun wurde ebenfalls gesperrt.