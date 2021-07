Magdeburg

73-Jährige stirbt nach Badeunfall in Magdeburg

07.07.2021, 09:03 Uhr | dpa

Nach einem Badeunfall im Neustädter See in Magdeburg ist eine 73 Jahre alte Frau gestorben. Passanten entdeckten die im Wasser treibende Frau in Badebekleidung am Dienstagabend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersthelfer versuchten, sie zu reanimieren, bis Rettungskräfte eintrafen. Die 73-Jährige starb den Angaben zufolge wenig später in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.