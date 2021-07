Burghaun

Lastwagen beschädigt Brücke: 60.000 Euro Schaden

07.07.2021, 10:44 Uhr | dpa

Ein mit einem Kettenbagger beladener Lastwagen ist am Mittwochmorgen bei Burghaun (Landkreis Fulda) an einer Brückendurchfahrt hängengeblieben. Der Baggerarm sei zu hoch gewesen und deshalb gegen die Brücke gestoßen, berichtete die Polizei. Dabei seien die Brücke und die Fahrbahn beschädigt worden, auch Benzin und Öl seien ausgelaufen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 60.000 Euro. Die Bundesstraße 27 musste während der Räumung der Unfallstelle für einige Stunden voll gesperrt werden. Bis die Sperrung der Brücke am Vormittag aufgehoben werden konnte, wurde eine Umleitung eingerichtet. Zum Unfallhergang werde noch ermittelt, so die Polizei.