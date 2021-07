Bad Nauheim

Bad Nauheim: Sprengung eines Geldautomaten gescheitert

07.07.2021, 11:51 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen erfolglos versucht, den Geldautomaten einer Bank in Bad Nauheim (Wetteraukreis) zu sprengen. Sie flüchteten ohne Beute, wie die Polizei mitteilte. Noch sei unklar, woran die Täter genau scheiterten. Polizei und Feuerwehr waren am Vormittag noch im Bereich des Bankgebäudes im Einsatz.