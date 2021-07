Mies

Harte Gruppe für Oldenburg in Basketball-Champions-League

07.07.2021, 13:40 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg bekommen es in der Basketball-Champions-League schon in der Gruppenphase mit dem Titelverteidiger San Pablo Burgos aus Spanien zu tun. Die Niedersachsen spielen in Gruppe H zudem gegen Beşiktaş aus der Türkei und das litauische Spitzenteam Rytas Vilnius, wie die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz ergab.

Die MHP Riesen Ludwigsburg treffen in Gruppe A auf Lenovo Teneriffa aus Spanien, die Italiener von Dinamo Sassari und einen vierten Gegner, der sich noch qualifizieren muss. Brose Bamberg spielt in der Qualifikation im Halbfinale seiner Gruppe gegen den Sieger der Partie BC Juventus aus Litauen gegen die Kapfenberg Bulls aus Österreich.