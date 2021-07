Herrenberg

Abtei-Tabletten mit Magnesium und Calcium zurückgerufen

07.07.2021, 15:18 Uhr | dpa

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr sollen Kunden bestimmte Tabletten "Magnesium Calcium + D3" der Marke Abtei zurückgeben. Betroffen seien die Packungen mit 42 Tabletten und den Chargennummern L 9320150 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 08/2021) und L 0080520 (02/2022), wie der Hersteller Omega Pharma Deutschland in Herrenberg bei Stuttgart mitteilte. Die Produkte würden bundesweit in Märkten von Edeka, Rewe, Real, Rossmann und anderen Ketten verkauft.

Laut der am Mittwoch über das Portal lebensmittelwarnung.de verbreiteten Warnung war die Substanz 2-Chlorethanol nachgewiesen worden. Diese wird den Angaben zufolge gleichwertig zu Ethylenoxid eingestuft und als potenziell gesundheitsschädlich bewertet. Ethylenoxid stehe im Verdacht, auch bei geringen Konzentrationen in Lebensmitteln erbgutverändernd und krebserregend zu sein. Ethylenoxid selbst sei in den Produkten nicht nachgewiesen worden.