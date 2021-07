Gießen

Gießen 46ers verpflichten Kendale McCullum

07.07.2021, 15:18 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat Kendale McCullum verpflichtet. Der gebürtige US-Amerikaner kommt vom finnischen Verein Helsinki Seagulls und erhält bei den Mittelhessen einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. In der abgelaufenen Saison wurde der 25-Jährige in Finnland zum besten Defensivspieler gewählt. Er kann sowohl auf der Position des Point Guards als auch des Shooting Guards spielen.