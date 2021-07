Remscheid

Schüsse in Remscheid: Mann und Frau schwer verletzt

07.07.2021, 18:40 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Polizeibeamter steht in der Nähe eines Wohnhauses. Foto: Tim Oelbermann/dpa (Quelle: dpa)

In Remscheid sind am Mittwoch eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Mehrere Schüsse seien gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Verletzten seien eine 47 Jahre alte Frau und ein 24-jähriger Mann. Nach einer weiteren männlichen Person werde gefahndet. Die Polizei vermutet als Hintergrund der Gewalttat eine Auseinandersetzung im zwischenmenschlichen Bereich. Der Mann und die Frau seien nicht lebensgefährlich verletzt und würden im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort und teils mit Maschinengewehren bewaffnet. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatte der "Remscheider General-Anzeiger" berichtet.