Arbeitskreis Gartenkultur: "Geschmack der Citrus"

Den "Geschmack der Citrus" können Besucher des barocken Klostergartens in Neuzelle im Oder-Spree-Kreis am 22. August dieses Jahres mit allen Sinnen erfahren. Der Arbeitskreis Gartenkultur Neuzelle lädt, ausgehend von den 120 Orangenbäumchen in dem fünf Hektar großen Garten, zu einer kulinarischen Reise durch die Vielfalt der Zitrusfrüchte ein. Der Vortrag mit Verkostung gehört zum festen Bestandteil der Veranstaltungen des ehrenamtlichen Arbeitskreises, dessen Mitglieder die Pflege, Erhaltung und Erweiterung des Pflanzenbestandes im Neuzeller Klostergarten unterstützen.

Bereits am 14. August ist Brandenburgs einziger Barockgarten bei Nacht zu erleben. Für den 2. Oktober ist gemeinsam mit Baumschulen und Gärtnereien der Region ein Gartentag geplant.