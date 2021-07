Linz am Rhein

Bankangestellte rettet 81-Jährigen vor Trickbetrug

08.07.2021, 09:09 Uhr | dpa

Eine Bankangestellte hat in Linz (Kreis Neuwied) einen 81-Jährigen vor einem Trickbetrug gerettet. Im Kreis waren am Mittwoch gleich mehrere Anrufe von Trickbetrügern gemeldet worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Senior sei dabei zu seiner Bank gegangen, um sich 10.000 Euro auszahlen zu lassen. Die Bankmitarbeiterin habe gemerkt, dass etwas nicht stimmte und daraufhin die Polizei verständigt. Diese habe den Mann nach Hause gebracht. Vier weitere Anrufe in der Ortschaft Dattenberg blieben demnach erfolglos und wurden zur Anzeige gebracht.