Zuzenhausen

Hoffenheimer Saison-Generalprobe gegen Stade Reims

08.07.2021, 11:05 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bestreitet seine Saison-Generalprobe gegen Stade Reims. Das Duell mit dem französischen Erstligisten findet am 31. Juli (15.30 Uhr) im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier vor Zuschauern statt, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zuvor testet die TSG im Trainingslager in Rottach-Egern am 24. Juli gegen Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am ersten August-Wochenende steht das erste Pflichtspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln an.